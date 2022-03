La NBA se prepara para vivir un nuevo fin de semana, el correspondiente a la semana 20 de la temporada regular 2021-22 y para este viernes llega con una nueva programación de partidos. Tras la jornada de jueves, la competencia sigue cada vez más atractiva.

El primer partido de la fecha anterior llegó con una sorpresa en la victoria de los Hawks ante los Bulls. Los de Atlanta aprovecharon la localía y alcanzaron un registro de 30-32 que los mantiene décimos en la Conferencia Este. Con esta derrota, los Toros cayeron al tercer puesto de la misma tabla con un 39-24.

Los Celtics también dieron una gran golpe venciendo a los Grizzlies. El combinado de Boston logró un importante triunfo que los dejó quintos en el este con un 38-27. En tanto, los Osos perdieron la oportunidad de escalar al segundo lugar de la Conferencia Oeste y siguen terceros con un 43-21.

En el Barclays Center los Nets volvieron a tropezar, esta vez frente a los Heat. La franquicia de Brooklyn sumó su tercera derrota consecutiva y aparecen octavos en el este con un global de 32-32. Por su parte, los miamenses siguen firmes como líderes exclusivos en la misma tabla con un 42-22.

Los Mavericks se hicieron fuertes en casa y vencieron a los Warriors. Los de Dallas llegan a un 38-25 y siguen en la quintos en el oeste. Golden State se complicó y cedió terreno como segundo lugar de la conferencia.

Cerrando la jornada, el últimos de los duelos fue entre los Lakers y los Clippers. Los oro y púrpura fueron ampliamente superados y no encuentran un buen nivel de juego, siendo novenos con un registro de 27-35. La escuadra dirigida por Tyronn Lue se quedó con el clásico citadino y llegaron a un 34-31 en la octava posición.

