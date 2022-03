La NBA sigue con el curso normal de su temporada regular y para este jueves nos ofrece una nueva programación con atractivos partidos. Tras la jornada de miércoles, se registraron nuevos resultados que dan más competitividad a la liga.

Uno de los primeros duelos que se disputaron anoche fue entre los Cavaliers y los Horntes. El combinado de Cleveland cayó en casa y quedó con un global de 36-26 en la quinta posición de la Conferencia Este. Los de Carolina del Norte también mantuvieron su noveno lugar en la tabla, pero con un 31-33 que los acerca a una escalada.

En Wisconsin los Bucks se impusieron a los Heat en un juego bastante parejo. A pesar del marcador, ambos conservaron sus puestos en el este. Los de Milwaukee siguen cuartos con un 38-25 y los de Miami aún lideran con un 41-22.

Cerrando la fecha, los Suns vencieron categóricamente a los Trail Blazers. El equipo de Phoenix demostró un gran nivel colectivo y dieron otro paso firme como primeros en la Conferencia Oeste, donde alcanzaron un récord de 50-12. Para los de Portland las cosas se complicaron aún más y cayeron al lugar 11 de la conferencia con un 25-37.

The @Bucks big 3 all dropped 25+ points. Jrue Holiday put the finishing touches on the game knocking down the game winner late!@Jrue_Holiday11: 25 PTS, 6 REB, 11 AST, 2 STL@Khris22m: 26 PTS, 4 3PM@Giannis_An34: 28 PTS, 17 REB, 5 AST, 2 STL pic.twitter.com/TCFP2x6Pk3

— NBA (@NBA) March 3, 2022