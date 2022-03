La NBA sigue día a día demostrando porqué es la mejor liga de básquetbol a nivel mundial y para este miércoles nos ofrece una nueva programación de atractivos partidos. Tras la jornada de martes, la competencia se pone cada vez más intensa.

En Canadá los Raptors volvieron a imponerse a los Nets. El equipo de Brooklyn tuvo la posibilidad de revancha luego de caer ante los canadienses en el Barclays Center, pero fueron nuevamente superados y quedaron con un 32-31 en la octava posición de la Conferencia Este. Por su parte, los de Toronto alcanzaron un 34-27 y siguen séptimos.

Más tarde, en Texas, los Rockets se enfrentaron a los Clippers. Los Cohetes no sacaron provecho de la localía y siguen últimos de la Conferencia Oeste con un 15-46. En tanto, los angelinos llegaron a un registro de 33-31 que los mantiene octavos en la misma tabla.

Los Warriors visitaron a los Timberwolves pero no tuvieron buenos resultados. La franquicia del Estado de Oro perdió por segunda vez consecutiva y está perdiendo terreno con un 43-19 como segundos del oeste. Los de Minnesota luchan en la séptima posición con un global de 34-29.

En el último de los duelos, los Lakers recibieron la ingrata visita de los Mavericks. El combinado oro y púrpura sumó una nueva derrota, alcanzando un registro de 27-34 que los ubica novenos. Por su parte, los de Dallas siguen firmes en la quinta posición del oeste con un 37-25.

Jayson Tatum dropped 33 points to lift the @celtics to the victory at home! #BleedGreen@jaytatum0: 33 PTS, 8 REB, 7 AST pic.twitter.com/I7PTo9jnka

— NBA (@NBA) March 2, 2022