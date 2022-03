La NBA continúa con los últimos meses de su temporada regular 2021-22 y para este martes contempla una nueva programación con partidos cada vez más emocionantes. La competencia se agudiza día tras día y los resultados de la jornada de lunes dejaron importantes números.

Uno de los primeros duelos fue entre los Heat y los Bulls, los dos primeros lugares de la Conferencia Este. Los miamenses demostraron superioridad y se quedaron con la victoria en casa, alcanzado un global de 41-21 y liderando la tabla. Los Toros perdieron una gran oportunidad y quedaron segundos con un 39-23.

En el Barclays Center los Nets cayeron frente a los Raptors. El combinado de Brooklyn volvió a tropezar y siguen en la octava posición del este con un 32-30. La franquicia canadiense mantuvo su séptimo puesto, pero ahora con un registro de 33-27.

Los Bucks levantaron cabeza luego de dos derrotas consecutivas tras vencer a los Hornets. Ahora, los de Milwaukee acumulan un 37-25 y se ubican cuartos en el este. Por su parte, los de Carolina del Norte se complicaron con una nueva caída que los bajó a la décima posición con un récord de 30-33.

Uno de los duelos finales fue entre los Grizzlies y los Spurs. Los Osos se quedaron con el triunfo y contaron con un inspirado Ja Morant, que aportó con 52 puntos y fue clave para alcanzar un global de 43-20 que los mantiene terceros en la Conferencia Oeste. En tanto, los de San Antonio siguen doceavos en la misma tabla, ahora con un 24-38.

Giannis was DOMINANT on both ends for the @Bucks snatching 2 steals and 4 blocks to add to his 26 PTS! #FearTheDeer@Giannis_An34: 26 PTS, 16 REB, 6 AST, 2 STL, 4 BLK pic.twitter.com/uLpAYGlUeu

— NBA (@NBA) March 1, 2022