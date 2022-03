Memphis Grizzlies venció a San Antonio Spurs en una nueva fecha de la National Basketball Association (NBA) y Ja Morant tuvo un gran desempeño, siendo el mejor de la noche.

Los Osos sumaron una nueva victoria, esta vez venciendo por 118 – 105 a la escuadra de Texas. Con este triunfo, los dirigidos por Taylor Jenkins alcanzaron un global de 43-20 y son terceros en la Conferencia Oeste.

Una pieza fundamental del equipo, y clave para la victoria de anoche, es el armador con la N°12. Temetrius Jamel ‘Ja’ Morant, nuevamente tuvo un juego espectacular.

A pesar de que hace algunos días preocupó al equipo por molestias físicas y una posible lesión, demostró que sigue más fuerte que nunca y con una racha que parece imparable.

En el reciente juego en el FedExForum, el joven basquetbolista aportó con 52 puntos, siete rebotes ganados y dos asistencias en 34 minutos de juego.

Ja went off for 5️⃣2️⃣ points putting on a show for the crowd in Memphis #GrindCity

🔥 52 PTS (career-high)

🔥 22/30 FGM

🔥 7 REB

🔥 4 3PM pic.twitter.com/u0Hw3jdDMS

— NBA (@NBA) March 1, 2022