La noche del jueves se retomó la competencia de la temporada regular en la NBA y en el partido de los Grizzlies contra los Timberwolves, Ja Morant tuvo que abandonar la cancha por lesión.

Tras el parón por la celebración del All-Star Weekend, la National Basketball Association retornó a su calendario habitual. La primera jornada de estos últimos dos meses no tuvo mayores sorpresas, salvo esta lesión y posterior derrota de los ‘Osos’.

El retorno del mejor básquetbol a nivel mundial era ansiado por los fanáticos, sin embargo, en Memphis se encendieron las alarmas por los problemas físicos de su jugador estrella.

Quedaba menos de la mitad del tercer cuarto cuando el armador de 22 años sufrió la lesión. Morant tenía el control del balón e iba penetrando en la pintura para concretar una ofensiva, pero un amague le jugó una mala pasada.

Ja Morant left the game after sustaining an injury on this play.

Luego de la jugada que el propio basquetbolista calificó como un “mal paso”, tuvo que abandonar el juego, cojeando y directo al banquillo. Tras unos minutos, regresó al duelo que los Grizzlies finalmente perdieron 119 – 114.

Un detalle que se dio a conocer una vez terminado el encuentro, es que Ja estaba sufriendo calambres, lo que preocupaba aún más al cuerpo médico.

Taylor Jenkins, entrenador de los ‘Osos’, se refirió a los problemas presentados por su mejor pieza dentro del equipo. “Siempre es nervioso cuando un tipo se cae, especialmente por la forma en que estaba teniendo calambres”.

“Básicamente solo necesitaba estirarse un poco más. Su cadera se sentía un poco adolorida. Obviamente va a estar adolorido después del juego, pero se sintió bien después de estirarse”, explicó.

Si bien pudo retornar al partido, no volvió al 100%. Ahora, los médicos de los Grizzlies y el cuerpo técnico evaluará el alcance de la lesión de Ja Morant.

Ja Morant heading to the locker room after sustaining an hip injury.

We will keep you updated on the latest. pic.twitter.com/oAVNPFT4NS

