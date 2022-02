Llegó el lunes y arranca una nueva semana en la temporada regular de la NBA, que llega con atractivos partidos en una programación que hace cada vez más intensa la competencia. Luego de los resultados de domingo y varias sorpresas, la semana 20 empieza al rojo vivo.

En Arizona, los Suns cayeron ante los Jazz en un duelo parejo. A pesar de ser su segunda derrota consecutiva, los Soles siguen punteros en la Conferencia Oeste con un global de 49-12. Por su parte, los de Utah siguen luchando en la cuarta posición con un 38-22.

Los Pacers triunfaron como locales ante Celtics y maquillaron su registro quedando en 21-41 en el puesto 13 de la Conferencia Este. En tanto, los de Boston tropezaron en su alzada que por ahora los ubica sextos en la misma tabla con un 36-27.

Más tarde, los Warriors sufrieron la visita de los Mavericks y no pudieron recortar distancia con el primer lugar. Los del Estado de Oro quedaron con un récord de 43-18 en la segunda posición. Para los de Dallas significó una victoria importante, que los mantiene quintos en la tabla oeste con un 36-25.

En Portland, los Trail Blazers cayeron frente a los Nuggets. Con este resultado, los locales cayeron en el onceavo puesto con un global de 25-36. A pesar del resultado positivo, la franquicia de Denver no pudo subir de la sexta posición, donde se mantiene con un 36-25.

El último de los duelos, los Lakers cayeron en casa frente a los Pelicans. Los angelinos siguen novenos, con un insuficiente 27-33 que les complica su clasificación a playoffs. Por su parte, los de Nueva Orleans alcanzaron un 25-36 que los posiciona doceavos en el oeste.

29 points, 10 boards, 16 dimes, 5 steals for @JHarden13.

37 points, 9 boards, 4 blocks for @JoelEmbiid.

…and this is only their 2nd game together 🤯 pic.twitter.com/juOEm61ecy

