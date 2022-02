El Comité Olímpico Internacional (COI) solicitó este lunes que todas las federaciones deportivas y los organizadores de eventos deportivos no inviten ni permitan la participación de atletas y funcionarios rusos y bielorrusos en competiciones internacionales.

“El COI insta encarecidamente a las Federaciones Deportivas a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que ningún atleta u oficial deportivo de Rusia o Bielorrusia pueda tomar parte bajo el nombre de ambos países”, expresó el organismo a través de un comunicado.

En esa línea, agregaron que los ciudadanos rusos o bielorrusos, ya sea individualmente o en equipos, deben ser aceptados solo como atletas neutrales. Además, no se deben exhibir símbolos, colores, banderas o himnos nacionales.

La nueva recomendación del COI marca un paso más respecto a lo señalado por el mismo organismo el pasado viernes, donde solicitó a todas las federaciones “reubicar o cancelar eventos deportivos en Rusia y Bielorrusia”, tras el incumplimiento de la Tregua Olímpica por parte del gobierno ruso.

En este contexto, el Comité Ejecutivo consideró en particular los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022. Y reiteró su pleno apoyo al Comité Paralímpico Internacional (IPC).

“El COI reafirma su total solidaridad con la comunidad olímpica de Ucrania. Están en nuestros corazones y pensamientos. Y se compromete a continuar y fortalecer sus esfuerzos de asistencia humanitaria”, cerró el comunicado.

