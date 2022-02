La junta ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) solicitó este viernes que las federaciones internacionales “cancelen todos los eventos deportivos previstos actualmente para Rusia y Bielorrusia”, luego de la invasión rusa a Ucrania.

“Deberían tener en cuenta el incumplimiento de la Tregua Olímpica por parte de los gobiernos de Rusia y Bielorrusia. Y dar prioridad absoluta a la seguridad de los atletas”, explicó el máximo organismo olímpico a través de un comunicado.

En esa línea, desde el COI condenaron enérgicamente el incumplimiento de la Tregua Olímpica por parte del gobierno ruso, vigente hasta el 20 de marzo, debido a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, y que finaliza siete días después de la clausura de los Juegos Paralímpicos.

Además, el Comité Olímpico Internacional instó a que no se exhiba ninguna bandera nacional rusa o bielorrusa ni se toque ningún himno de los dos países en los eventos deportivos internacionales.

“El Comité Ejecutivo del COI expresa su profunda preocupación por la seguridad de los miembros de la Comunidad Olímpica en Ucrania. Y se muestra plenamente solidario. El grupo de trabajo especial del COI está en contacto con la Comunidad Olímpica en el país para coordinar la asistencia humanitaria cuando sea posible”, sentenció el escrito.

IOC Executive Board urges all International Federations to relocate or cancel their sports events currently planned in Russia or Belarushttps://t.co/w3zJFhiWpc

— IOC MEDIA (@iocmedia) February 25, 2022