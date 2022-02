Una noche llena de figuras y talento: los mejores momentos del NBA All-Star Game 2022

La noche del domingo estuvo cargada de talento y grandes figuras de la liga que pusieron el broche de oro con el NBA All-Star Game 2022 y cerrando una nueva versión del fin de semana de las estrellas.

Tras dos jornadas de actividades que sirvieron como la antesala para el partido final, las expectativas eran altas, sobre todo si se considera que el concurso mates dejó con ganas de ver algo mejor.

En el pabellón se enfrentaron dos equipos que repitieron sus capitanes en relación a la edición del año pasado. LeBron James y Kevin Durant, aunque este último no jugó por lesión y no estuvo presente por temas familiares.

Si bien se trataba de un enfrentamiento, el ambiente de festividad y distención hicieron que el el juego tuviera espacio para ver jugadas magníficas. Alley-Oops, clavados, pases, y todo tipo de lujos, fueron parte de una entretenida exhibición de un básquetbol más vistoso que táctico.

Con un formato especial de partido, los tres primeros cuartos comenzaron 0-0. El primero se lo llevó el Team LeBron, el segundo fue para el Team Durant y el último resultó en un empate 45-45. Es importante recordar que cada equipo representaba a una ONG local que sumaba dinero si su combinado triunfa en las primeras partes.

Para el tiempo final no existía un tiempo definido de juego y se quedaba con la victoria el primero que llegara a los 24 puntos (por homenaje a Kobe Bryant). En definitiva, los de ‘Bron’ triunfaron con un 163 – 160, o 25 – 21 en la última parte.

Entre los jugadores que más anotaron se encuentran Joel Embiid con 36 puntos, Devin Booker con 20, LeBron James con 24 y Giannis Antetokounmpo anotó 30. Stephen Curry consiguió 50 unidades y fue elegido como el MVP del All-Star Game.

#TeamLeBron WINS the 2022 #NBAAllStar Game! They earn a total of $450,000 for Kent State I Promise Scholars Program, while #TeamDurant earns $300,000 for Greater Cleveland Food Bank.#KiaAllStarMVP Stephen Curry set an All-Star Game record with 16 THREES! pic.twitter.com/0TXIBiMjin

— NBA (@NBA) February 21, 2022