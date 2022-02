NBA All-Star 2022: Habilidades, triples y el concurso de mates se tomaron la noche del sábado

La noche del sábado 19 de febrero fue la fecha en que se vivió la segunda jornada del NBA All-Star 2022, con los esperados concursos de habilidades. Las volcadas y los puntos triples ya tienen nuevos reyes.

Cleveland continúa de fiesta con el juego de las estrellas y el Rocket Mortgage Fieldhouse es el escenario para el derroche de talento de los destacados jugadores. Ayer se desarrolló el segundo evento luego del Rising Stars del viernes.

El concurso de habilidades se enfrentaron tres equipos de tres basquetbolistas: El Team Antetokounmpo, con los hermanos Thanasis, Alex y Giannis; Team Rooks, con Scottie Barnes, Cade Cunningham y Josh Giddey; Team Cavs, con Jarrett Allen, Darius Garland y Evan Mobley.

Con una serie de pruebas y circuitos, en la primera instancia se medía el puntaje de cada equipo para elegir a los dos finalistas. Para sorpresa de muchos, los griegos no pasaron de la primera ronda.

Para la instancia final se enfrentaron los dueños de casa y los novatos. En definitiva, fue el trío de los Cavaliers el que se quedó con el triunfo. Evan Mobley fue clave en el último juego donde había que convertir lo más rápido posible una canasta desde el centro de la cancha.

Dentro de esta prueba, fue el estadounidense de origen dominicano, Karl-Anthony Towns, de los Minnesota Timberwolves, quien se coronó como el campeón.

Con su consagración es la primera vez en la historia de la NBA que un pivot se quede con esta competencia. Además, igualó una marca que le pertenecía a Stephen Curry.

El jugador de 26 años fue capaz de encestar en 29 ocasiones, lo que le bastó para quedar por encima de Trae Young y Luke Kennard en la definición final.

Otros nombres que corrían con ventaja en las apuestas no tuvieron una buena noche. Zach LaVine (Bulls) quedó con 14 puntos, Fred VanVleet (Raptors) con 16, Desmond Bane (Grizzlies) con 18 y CJ McCollum (Pelicans) en 19.

Karl-Anthony Towns sets a finals record (29) to become the #MtnDew3PT Champion! pic.twitter.com/tB4rVxFmjA

En una de las competencias más esperadas, fue el estadounidense Obi Toppin, de los New York Knicks, quien se quedó con la corona. Para la instancia final se enfrentó al mexicano-estadounidense Juan Toscano Anderson.

Fue un concurso que tuvo opiniones divididas en redes sociales por el nivel mostrado. Los fallos fueron lo que más dominó durante el desarrollo del evento, incluso algunos hablan del “peor concurso de mates de todos los tiempos“.

Desde que se dieron a conocer los nombres de los jugadores para esta prueba del NBA All-Star 2022 se instaló inmediatamente un manto de duda por la capacidad de los basquetbolistas para esta rutina.

Toppin sumó 45 y 47 puntos con sus dos mates en la final. Por su parte, Toscano solo pudo conseguir una de sus dos clavadas. Cole Anthony y Jalen Green no estuvieron a la altura, por lo que el juego no tuvo mucha emoción.

Relive the best dunks from #ATTSlamDunk Champion Obi Toppin in #PhantomCam pic.twitter.com/4oEG4lsI0s

— NBA (@NBA) February 20, 2022