Tiger Woods elogió el nivel de Joaquín Niemann en The Genesis Invitational: “Se ha vuelto mucho más fuerte y es muy atlético”

Joaquín Niemann no sólo ha sorprendido al mundo del deporte con su rendimiento en The Genesis Invitational, sino que también a una de las leyendas del golf mundial: Tiger Woods.

El segundo máximo ganador de majors es parte de los rostros que presentan el torneo en Los Ángeles y, como tal, ha participado en la transmisión oficial del evento. Una situación que le ha permitido seguir de cerca el desempeño del golfista nacional.

Al respecto, Tiger Woods le entregó su consejo a Joaquín Niemann para conservar el liderato que ha tenido en los tres días de competencia hasta ahora. “Sigue haciendo tus pares (…) Obliga a los otros a salir de su plan de juego y venir a buscarte”, aludiendo al hecho de evitar errores para conservar su tarjeta.

En otro aspecto, el “Tigre” alabó las mejoras físicas en el talagantino. “Se mantiene extremadamente explosivo pese a ser un muchacho grande. Ha hecho un muy buen trabajo. Su labor en el gimnasio ha sido increíble. Se ha vuelto mucho más fuerte y es muy atlético”, comentó en la transmisión oficial.

"Keep making your pars … Force guys to come out of their game plan and come get you."@TigerWoods talked about what @JoacoNiemann needs to do in order to seize the win @TheGenesisInv. pic.twitter.com/mDEXSQPLug

— PGA TOUR (@PGATOUR) February 20, 2022