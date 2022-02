Joaquín Niemann resiste el asedio de Cameron Young y sigue líder en The Genesis Invitational a una vuelta del final

Joaquín Niemann tuvo su vuelta más baja de las tres al recorrido del The Genesis Invitational, torneo válido por el PGA Tour en Los Ángeles, pero se mantuvo como líder de la clasificación general a falta de 18 hoyos para el final.

Aunque no fue un “eagle” como el viernes, “Joaking” volvió a marcar diferencias desde el hoyo 1, cuando embocó un “birdie” que le permitió en aquel entonces llegar a tener tres golpes de ventaja sobre su escolta, el norteamericano Cameron Young.

El peak de rendimiento de Joaquín Niemann llegó al hoyo 10, cuando embocó su segundo “eagle” en The Genesis Invitational, lo que sumado a “birdies” en los hoyos 5, 7 y 8 lo dejaron con una tarjeta provisional de 21 impactos bajo par pese a un “bogey” en el hoyo 2.

