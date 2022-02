NBA All-Star 2022: el Team Barry se quedó con el Rising Stars

Llegó el fin de semana y la noche de viernes mantuvo en alto la emoción en el básquetbol con el inicio del NBA All-Star que dio el puntapié inicial con el Rising Stars.

El primer equipo en coronarse en el evento fue el Team Barry que fue superior al Team Worthy , Team Payton y Team Thomas. De esta manera se registró el primer ganador dentro del nuevo formato.

El juego que reúne a jugadores de primer y segundo año, esta vez tuvo la inclusión de integrantes de la G League. Fueron precisamente estos basquetbolistas los que dieron el salto inicial del fin de semana para el juego de las estrellas en la NBA.

Cleveland es el escenario de esta edición y el Rocket Mortage Fieldhouse de albergar por tercera vez los eventos. Para esta ocasión, los cuatro equipos disputaron semifinales, en las que ganaba el primero en llegar a 50 puntos. En tanto, la final se disputaba a 25 tantos.

La primera semifinal enfrentó a los combinados dirigidos por Isiah Thomas y James Worthy. El juego no tuvo mayor emociones, pero durante los últimos minutos se elevó el nivel. En definitiva, el equipo de Thomas se quedó con el triunfo con un ajustado 50-49.

"Desmond Bane with ice in his veins!" This #CloroxClutch free throw sends Team Isiah to the final round of #CloroxRisingStars on TNT pic.twitter.com/88ogiestxd — NBA (@NBA) February 19, 2022

La otra semifinal enfrentó a las escuadras de Gary Payton y Rick Barry. Resultó ser un cruce más atractivo y con interesantes jugadas disputadas. Estando igualados a dos puntos de quedarse con la victoria, Jae’Sean Tate logró penetrar la defensa y entrar en la pintura para darle la victoria a los de Barry.

🚨 Jae'Sean Tate takes it to the rack for the win! 🚨 Team Barry advances to the #CloroxRisingStars Final, where they'll face Team Isiah following the #CloroxClutch Challenge on TNT. pic.twitter.com/UO4Twm2BJe — NBA (@NBA) February 19, 2022

Para el partido final se vieron los primeros con mucho trabajo defensivo, bajando el ritmo anotador. El Team Thomas comenzó sacando ventaja gracias a los triples, pero el Team Barry tuvo mejor despliegue colectivo y ganaron con un 25-20.

Así, con el combinado de Rick coronándose como campeones, se cerró la primera jornada del NBA All-Star 2022, con tres partidos del Rising Stars.

Para este sábado se jugarán los concursos de habilidad y podremos ver grandes jugadas y definiciones. El inicio de la jornada será a las 22:00 horas (de Chile).