Cartelera NBA: Revisa los resultados de los partidos del jueves

La NBA continúa con el desarrollo de su temporada 2021-22 y luego de los resultados que dejaron los partidos la jornada de jueves, se prepara para el evento del All-Star.

El primer enfrentamiento fue entre los Hornets y los Heat. La franquicia de Miami se quedó con la victoria jugando como visitante y alcanzó un registro de 38-21 que los alzó en lo alto de la Conferencia Este. Por su parte, los de Carolina del Norte mantuvieron su novena posición con un 29-31.

Los Nets no pudieron contra los Wizards y vuelven a caer. El combinado neoyorquino no consiguió su tercer triunfo consecutivo y mantiene un global de 31-28 que los ubica octavos en el este. Para los de capitalinos fue un respiro y recortan terreno siendo onceavos de la misma tabla con un 27-31.

Más tarde, los Bucks recibieron la ingrata visita de los 76ers en el partido que prometía ser el más emocionante. Los defensores del título cayeron en casa y llevan un récord de 36-24 que los ubica quintos. En tanto, los de Filadelfia lograron quedarse con el tercer lugar del este gracias a un 35-23.

Todos los resultados:

CJ McCollum knocked down 7 three-pointers on his way to 38 points. CJ has scored 30+ points in 3 of his last 4 games for the @PelicansNBA!@CJMcCollum: 38 PTS, 5 AST, 2 STL, 7 3PM pic.twitter.com/5V0Usdtueq

— NBA (@NBA) February 18, 2022