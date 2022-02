Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este jueves 17 de febrero

La NBA continúa con la temporada regular 2021-22 en su edición de aniversario 75° y para este jueves nos ofrece una nueva programación con más juegos interesantes. La jornada de miércoles también dejó buen básquetbol y atractivos resultados.

Nueva York fue el escenario para un clásico de la ciudad entre los Knicks y los Nets. El combinado de Brooklyn se quedó con la victoria y parecen retomar un buen nivel que necesitan para subir del octavo lugar de la Conferencia Este donde se encuentran con un 31-27. Por su parte, los locales no sumaron y mantienen el puesto 12 de la misma tabla con un registro de 25-34.

Más tarde, los Bulls se impusieron ante los Kings. DeMar DeRozan sigue en racha y anotó +35 puntos por séptimo partido consecutivo, aportando para el resultado final que dejó a los Toros con un global de 38-21 en lo más alto del este. En tanto, los de Sacramento sufrieron en su visita a Chicago, pero a pesar de la derrota, se mantienen en la plaza 13 del oeste con un 22-38.

Los del Estado de Oro cayeron en casa ante los Nuggets. Los Warriors no pudieron imponerse en el marcador y mantiene un récord de 42-17 en el segundo puesto de la Conferencia Oeste. Para la franquicia de Denver fue un triunfo importante y consiguieron un 33-25 en el sexto lugar de la tabla y recortando distancia con los de arriba.

Cerrando la noche, los Lakers consiguieron un triunfo en el Crypto.com Arena ante los Jazz. Los oro y púrpura lograron volcar el marcador final a su favor y se quedaron con un global de 27-31 en el noveno puesto. Por su parte, los de Utah mantuvieron el cuarto lugar de la tabla con un 36-22.

