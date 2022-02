Una buena y una mala: Los Lakers ganan, pero sufren con la lesión de Anthony Davis

En la última jornada de la NBA los Lakers celebraron un triunfo ante los Jazz por 106 – 101, sin embargo encendieron las alarmas por la lesión de Anthony Davis.

Tras un duelo parejo, la franquicia de Los Ángeles logró volcar el marcador final a su favor y volvieron a la victoria luego de tres partidos sin ganar.

A lo largo de esta temporada 2021-22 los oro y púrpura no han tenido un buen desempeño ni tampoco han contado con buena suerte. Por el momento se encuentran en la novena posición de la Conferencia Oeste con un registro de 27-31.

Mal rendimiento, poca efectividad de algunas de sus figuras e incluso falta de entusiasmo son algunos de los aspectos que se le critican al plantel dirigido por Frank Vogel.

En base a los resultados negativos, el jugador llamado a sacar adelante al equipo es LeBron James, quien ha tenido buenas actuaciones y sigue incrementando su récord personal a raíz de un alto nivel de juego.

Pero en lo colectivo no hay mucho éxito y dentro del pabellón el fiel escudero de ‘LBJ’ es Anthony Davis, con quien se potencia de mejor manera. Esta dupla ha mantenido con vida a los Lakers y dan la esperanza para meterse en puestos de clasificación a playoffs.

Sin embargo, en el cruce ante el combinado de de Utah, ‘The Unibrow’ sufrió una dolorosa lesión. Cuando quedaban tres minutos del segundo cuarto, y el marcador iba 45 – 41 a favor de los Jazz, el N°3 cayó mal luego de quedarse con un rebote.

En el suelo y con gestos de dolor, los jugadores mostraban su preocupación ante un Davis que sufría del tobillo derecho. Según los resultados de los exámenes, el ala-pívot tiene un esguince.

La visión del cuerpo médico apunta a que podría perderse dos semanas. Si bien son varios días sin ver acción, un punto a favor es que este viernes, sábado y domingo no habrá fechas NBA por el All-Star 2022.

Bajo este contexto, la lesión de Anthony Davis lo dejaría fuera en al menos dos partidos. Se perdería el cruce ante los Clippers el 26 de febrero y ante los Pelicans el 28 de este mes.

Desde los Lakers pretender monitorearlo de cera para ver si su regreso podría ser lo antes posible, lo más probable ante los Mavericks el día 2 de marzo.

La situación no pasa desapercibida, más allá de la falta que podría hacer en los duelos, se trata de una nueva baja del jugador que acumula varios problemas físicos en esta temporada.

En lo que va de competencia, Davis ha disputado solamente 36 juegos de los 58 que ha jugado el equipo de Los Ángeles. La firmeza del jugador es criticada y puesta en duda justo en momentos difíciles para la franquicia.

Anthony Davis goes down grabbing his right ankle. He was helped off the court and headed straight to the locker room. pic.twitter.com/c60eXALIIl

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 17, 2022