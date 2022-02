Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este miércoles 16 de febrero

Ya es mitad de semana y la NBA no detiene el desarrollo de una competencia cada vez más intensa que, para este miércoles, llega con una atractiva programación de nuevos juegos. Los resultados de la jornada de martes también dejaron números interesantes que hay que revisar.

Uno de los primeros resultados que se registró fue la caída de los Heat ante los Mavericks. Los miamenses no pudieron asegurar la victoria en casa, pero a pesar del marcador negativo, por ahora se mantienen primeros en la Conferencia Este con un global de 37-21. Por su parte, los ‘Mavs’ suman un récord de 34-24 y siguen en la quinta posición del oeste.

En Filadelfia los Celtics llegaron a demostrar que siguen en un buen momento y se impusieron fácilmente ante los 76ers. El equipo de Boston tuvo un importante triunfo como visita y alcanzaron su novena victoria consecutiva, alcanzando un 34-25 que los deja en el sexto lugar del este. Los locales no pudieron sumar y mantuvieron la quinta posición con un 34-23.

Wisconsin albergó el duelo entre los Bucks y los Pacers. El Fiserv Form fue el escenario perfecto para el show de Giannis Antetokounmpo y sus 50 puntos aportando en la victoria de su equipo. Los ‘Ciervos’ quedaron terceros del este con un 36-23. Los de Indiana sufrieron y siguen en la plaza 13 de la tabla con un 19-40.

Los Suns jugaron y triunfaron en casa frente a los Clippers. Los de Phoenix dieron otro paso y lograron un registro de 47-10 que los mantiene en lo más alto de la Conferencia Oeste. Los angelinos no pudieron mejorar su 29-31 y se ubican en octava posición de la misma tabla.

Did someone order a 5️⃣ 0️⃣ piece?@Giannis_An34 was UNSTOPPABLE and EFFICIENT for the @Bucks leading them to the W!

🏀 50 PTS (17/21 FGM)

🏀 14 REB

🏀 4 AST pic.twitter.com/yDLn9wabqg

— NBA (@NBA) February 16, 2022