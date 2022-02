Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este martes 15 de febrero

La NBA continúa con su desarrollo en este martes, segundo día de la semana 18 que mantendrá la emoción en alto con una nueva programación de atractivos juegos. Luego de una jornada de lunes con resultados interesantes, la competencia sigue cada vez más intensa.

En el Barclays Center los Nets se reencontraron con la victoria en el cruce ante los Kings. Los de Brooklyn sumaron luego de 11 derrotas y alcanzaron un global de 30-27 que los mantiene octavos en la Conferencia Este. Fue el combinado de Sacramento quien finalmente sucumbió ante los neoyorquinos, quedando con un 22-37 en la plaza 13 del oeste.

Los defensores del título también vieron acción, aunque no pudieron con la ingrata visita de los Trail Blazers. Los Bucks cayeron como locales y de momento son quintos en el este con un registro de 35-23. A pesar del resultado a favor, los de Portland mantuvieron su décimo puesto en el oeste con un 24-34.

El United Center fue el escenario para el cómodo triunfo de los Bulls sobre los Spurs. Los Toros sumaron para recortar distancia con el líder del oeste y de momento se ubican en el segundo puesto con un récord de 37-21. Por su parte, los de San Antonio siguen complicados en la doceava posición de la Conferencia Oeste con un 22-36.

Uno de los partidos que prometía mayor atractivo era el de los Clippers contra los Warriors. Los angelinos pudieron asegurar el juego en casa y alcanzaron un 29-30 con el que siguen peleando en la octava posición del oeste. En tanto, la franquicia de San Francisco cedió terreno con la derrota que los deja con un 42-16 en segunda posición de la misma tabla.

Seth Curry & Andre Drummond show out in their @BrooklynNets debut!@sdotcurry: 23 PTS, 7 REB, 5 AST@AndreDrummond: 11 PTS, 9 REB, 4 AST pic.twitter.com/g4PHJtvxTe

— NBA (@NBA) February 15, 2022