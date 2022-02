Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este lunes 14 de febrero

LA NBA continúa con el desarrollo de su temporada regular 2021-22 y para este lunes nos ofrece una programación con nuevos juegos que mantendrán en alto la emoción. La competencia está cada vez más intensa y cada resultado tiene incidencia en las tablas de cada conferencia.

En la pasada jornada los Celtics vencieron a los Hawks en el TD Garden. Los de Boston fueron superiores y cerraron con un 105 – 95 a su favor, alcanzando un global de 33-25 y ubicados en la sexta posición del este. Por su parte, la franquicia de Atlanta quedó con un registro de 26-30 en el décimo puesto.

Indianápolis fue el escenario del otro cruce de domingo con los Pacers recibiendo a los Timberwolves. Los locales cayeron por un 120 – 129 y se quedaron con un récord de 19-39 en la plaza 13 del este. En tanto, los de Minnesota se mantienen séptimos en la Conferencia Oeste con un 30-27.

Jayson Tatum was getting buckets all over the court as he lifted the @celtics to their 8th-straight-win! #BleedGreen@jaytatum0: 38 PTS | 10 REB | 4 3PM pic.twitter.com/eXYzERPdck

— NBA (@NBA) February 13, 2022