Brooklyn Nets vuelve al triunfo luego de una racha negativa de 11 derrotas

La jornada de lunes en la NBA estuvo marcada por interesantes resultados. Pero sobre todo por la vuelta al triunfo de los Brooklyn Nets luego de una mala racha de 11 derrotas consecutivas.

El equipo neoyorquino no ganaba desde el 21 de enero y sufrió un complicado momento que lo hizo caer desde lo más alto de la tabla. Actualmente marchan octavos en la Conferencia Este con un global de 30-27 y esperan recuperar el ritmo para reubicarse nuevamente en puestos de clasificación directa.

Durante el periodo de traspasos, la franquicia hizo un par de movimientos donde dejó partir a James Harden a los 76ers. Fue precisamente con la franquicia de Filadelfia con quien realizó importantes negociaciones.

A la plantilla se integraron Ben Simmons, Andre Drummond y Steh Curry. Este último, hermano de Stephen (Warriors), fue el gran salvador de la noche y tuvo una gran actuación.

En medio de las polémicas por lesiones, conflictos de camarín, asuntos extradeportivos y el rendimiento de sus estrellas, parece que un recambio le hizo bien al plantel dirigido por Steve Nash.

Sin Kevin Durán por lesión y sin Kyrie Irving, que no puede jugar de local por su negativa ante la vacuna del Covid-19, el escenario parecía complicado. Pero en definitiva, los nuevos rostros y los menos esperados, sacaron adelante el juego.

Curry tuvo su debut con los Brooklyn Nets y lideró a sus nuevos compañeros al triunfo. Jugó 32 minutos en los que anotó 23 puntos, ganó siete rebotes y dio cinco asistencias.

En poco más de media hora en cancha, se alzó como una promesa emocionante dentro del esquema de Nash y podría convertirse en la pieza que le faltaba a la maquinaria del coach. Además, falta desarrollar trabajo junto a Patty Mills, con quien se podría potenciar.

La idea de una buena química dentro del pabellón, complementado con la presencia de Irving y Durant, entusiasma a los fanáticos que quieren ver a su equipo nuevamente en lo alto.

.@sdotcurry introduced himself to Nets World in a major way last night:

🔥 23 PTS

🔥 55.6 FG% pic.twitter.com/DBzffdfCbk

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 15, 2022