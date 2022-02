Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este sábado 12 de febrero

La NBA continúa con el desarrollo de su temporada 2021-22 y para este sábado nos ofrece atractivos juegos en su cartelera que mantendrán en alto la emoción del fin de semana. Cada uno de los partidos va tomando importancia y en la jornada de viernes se dieron interesantes resultados.

En Filadelfia los 76ers se quedaron con la victoria en el duelo ante los Thunder. Los ‘Sixers’ aprovecharon la localía y sumaron a su registro que de momento está en 33-22 y se posicionan quintos en la Conferencia Este. Por su parte, los de Oklahoma no encuentran la forma de maquillar su 17-38 que los mantiene penúltimos del oeste.

Los Celtics también supieron imponerse en casa jugando ante los Nuggets. El combinado de Boston se quedó con la victoria alcanzando un global 32-25 que los mantiene en la séptima posición el este. En tano, los de Denver aparecen sextos en el lado oeste con un 30-25.

Uno de los partidos más destacados de la noche, fue entre los Bull y los Timberwolves. Los Toros pusieron los vientos de Chicago a su favor y lograron un triunfo que los deja como terceros con un 35-21 y en búsqueda de recuperar los primeros puestos. Los lobos, a pesar de ser derrotados, mantienen séptimos en el oeste con un 29-27.

Los resultados:

DeMar WENT OFF for 35 points in the @chicagobulls victory, becoming only the second Bulls player to drop 30 points in 5 straight games! #BullsNation@DeMar_DeRozan: 35 PTS, 6 REB, 6 AST pic.twitter.com/3J1zPCv9I7

— NBA (@NBA) February 12, 2022