Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este miércoles 2 de febrero

Ya es mitad de semana y la NBA sigue el desarrollo de su temporada regular que, para la noche de este miércoles, nos ofrece una atractiva programación con nuevos juegos. Los resultados del pasado martes intensificaron la competencia entre las franquicias y hay marcadores que revisar.

En Milwaukee los Bucks se hicieron fuertes como locales y se quedaron con la victoria ante los Wizards. Con este resultado, los defensores del título alcanzaron un global de 32-21 y se mantienen quintos en la Conferencia Este. Por su parte, los de Washington siguen doceavos en la tabla con un 23-27.

A la misma hora los Raptors saltaban a la cancha para medirse ante los Heat. El triunfo se quedó en Canadá y los de Toronto lograron un 26-23 con el que siguen peleando en el octavo puesto del este. En el caso de los miamenses las cosas empeoraron y con la derrota acumulan un 32-20 con el que bajaron a la tercera posición de la tabla.

Uno de los partidos claves era el de los Bulls contra los Magic. Los Toros llegaban como líderes del lado del Atlántico y consiguieron la victoria que necesitaban para obtener mayor ventaja con un 32-18. El rival claramente ayudó en las pretensiones, ya que los de Orlando no encuentran un buen nivel de juego y siguen últimos con un 11-41.

Detroit Pistons 101 – 111 New Orleans Pelicans

☀️ 35 points for @DevinBook

☀️ 27 points for @mikal_bridges

☀️ 20 points, 14 assists for @CP3

11 STRAIGHT WINS for the @Suns! pic.twitter.com/WGqHkBEKIp

— NBA (@NBA) February 2, 2022