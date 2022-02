Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este martes 1 de enero

La NBA continúa con el desarrollo de su temporada regular que está cada vez más emocionante y llega con una nueva programación de juegos para este martes. Luego de los resultados de día lunes, la competencia se intensifica de cara a los playoffs.

Uno de los enfrentamientos que abrieron la jornada anterior fue el de los 76ers contra los Grizzlies. Los de Filadelfia lograron el triunfo con un ajustado marcador que se definió en la prórroga. Los ‘Sixers’ alcanzaron un global de 31-19 y se mantiene terceros en el este. Por su parte, los ‘Osos’ quedaron con un 35-18 y también ocupan la tercera plaza pero del oeste.

En el TD Garden los Celtic recibieron a los Heat y se quedaron con la victoria. Los de Boston llegaron a un récord de 27-25 con el que mantuvieron el noveno lugar de la Conferencia Este. Los miamenses sumaron su segunda derrota consecutiva y cayeron al segundo lugar con un 32-19.

Finalizando la jornada, los Rockets cayeron en casa ante los Warriors. Los Cohetes no pudieron maquillar su global que de momento es un 14-36 y los ubica últimos del oeste. En tanto, los del Estado de Oro llegaron a un récord de 38-13 y siguen firmes en el segundo lugar de la tabla.

Los resultados:

The @sixers got the win in OT while Tyrese Maxey & Ja Morant both dropped 30+points in their duel!@JaMorant: 37 PTS, 5 REB, AST@TyreseMaxey: 33 PTS, 8 AST, 4 BLK pic.twitter.com/Fcgh05taaI

— NBA (@NBA) February 1, 2022