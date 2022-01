Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este lunes 31 de enero

Este lunes arranca una nueva semana en la NBA y la temporada regular se pone cada vez más competitiva, sumando para hoy una nueva programación de juegos. Tras los resultados de la jornada dominical, los distintos equipos intensifican la lucha para conseguir los objetivos.

Uno de los primeros duelos fue entre los Hawks y los Lakers. El combinado de Atlanta se quedó con la victoria en casa y alcanzó un registro de 24-25 con el que se mantiene décimos en la Conferencia Este. Por su parte, los angelinos siguen luchando en la novena posición del este con un 24-27.

En Chicago los Bulls recibieron a los Trail Blazers y aseguraron un triunfo como locales. Los Toros aparecen como segundos en el este con un global de 31-18. En tanto, los de Portland, a pesar de la caída, mantuvieron el décimo puesto del oeste con un 21-29.

Más tarde los Bucks fueron superados en su cancha del Fiserv Forum por los Nuggets. De esta manera, los de Milwaukee llegaron a un récord de 31-21 con el que se mantienen quintos en la Conferencia Este. La satisfactoria visita de los de Denver les permitió sumar una victoria que los subió a la quinta plaza del oeste con un 28-21.

Los líderes del lado del Pacífico también vieron acción y fueron los encargados de ser el partido de cierre de la jornada. Los Suns se impusieron a los Spurs. Con este resultado los de Phoenix quedaron con un 40-9 y siguen firmes en lo alto de la tabla. Para los de San Antonio la derrota les afectó su registro dejándolos con un 19-32, aunque siguen onceavos.

