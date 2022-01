Cartelera NBA: Revisa la programación de los partidos para este domingo 30 de enero

Una nueva semana llega a su fin y la NBA cierra otra fecha de su temporada regular que para este domingo contempla una interesante cartelera con nuevos partidos en su programación. Tras los juegos de día sábado, la competencia sigue cada vez más intensa.

En Tennessee los Grizzlies se impusieron como locales ante los Wizards. Con esta victoria los osos alcanzaron un registro de 35-17 y se mantienen terceros en la Conferencia Oeste. En tanto, el equipo de Washington sumó una nueva derrota con la que bajaron al puesto 11 del este con un global de 23-26.

A la misma hora los Heat salieron a la cancha para recibir a los Raptors. Los miamenses no pudieron dejar la victoria en casa y cayeron en un duelo muy peleado con tres prórrogas. Así, los dueños de casa llegaron a un 32-18 y a pesar de caer, siguen primeros en el este. Por su parte, los canadienses subieron al octavo puesto con un 24-23.

Cerrando la jornada se dio uno de los duelos más atractivos de la fecha con los Warriors recibiendo a los Nets. Los de San Francisco pudieron quedarse con un triunfo cerrando el partido en el último minuto y alcanzando un global de 37-13 con el que siguen luchando como segundos en el oeste. Para los de Brooklyn las cosas siguen complicadas y de momento son sextos del este con un 29-20.

Los resultados:

The @MiamiHEAT & @Raptors battled it out for 4 quarters plus 3 OT periods in a back and forth THRILLER!@JimmyButler: 37 PTS, 14 REB, 10 AST, 3 STL, 2 BLK@gtrentjr: 33 PTS, 5 REB, 5 STL, 5 3PM pic.twitter.com/kQVFk3JVyU

— NBA (@NBA) January 30, 2022