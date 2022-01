Cartelera NBA: Revisa la programación de partidos para este miércoles 26 de enero

La NBA no descansa y para este miércoles llega con una nueva cartelera en su semana 14 de la temporada regular, con nuevos y atractivos partidos para encender la noche. Los resultados de día martes se suman a la emoción que nos deja cada fecha de una intensa competencia.

Los Wizards y los Clippers protagonizaron un entretenido juego en el Capital One Arena. Los capitalinos cayeron en casa al ser superados categóricamente en los dos últimos cuartos, terminando en el marcador final con un punto por debajo. Los de Washington son décimos del este con un 23-25, mientras que el combinado de Los Ángeles sumó una victoria alcanzando un 24.25, posicionándolos novenos del oeste.

A la misma hora, los Nets se enfrentaron a los Lakers en el partido de la fecha. Los de Brooklyn cayeron como locales y con su segunda derrota consecutiva llevan un registro de 29-18, manteniéndose terceros en el este. En tanto, los oro y púrpura volvieron a la victoria alcanzando un 24-24 que los mantiene luchando como octavos del oeste. El duelo estuvo marcado por la vuelta de Anthony Davis.

Cerrando la jornada, los Warriors se midieron ante los Mavericks en lo que suponía un atractivo cruce del oeste. Los de San Francisco jugaron y triunfaron en casa, alcanzando un 35-13 con el que siguen segundos buscando recortar distancia con el líder. Por su parte, los de Dallas mantienen su quinta posición con un 27-21.

Joel Embiid dropped 42 points in the @sixers win to log his 4th straight 38+ point game 😤@JoelEmbiid: 42 PTS | 14 REB | 4 BLK pic.twitter.com/gvsDEkLyZD

— NBA (@NBA) January 26, 2022