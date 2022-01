Cartelera NBA: Revisa la programación de los partidos para este martes 25 de enero

La NBA no se detiene en esta temporada 2021-22 y la competencia nos ofrece una cartelera con nueva programación de más partidos que encenderán la noche de este martes. Tras algunos resultados en la fecha de lunes, la emoción se mantiene en lo más alto.

Los primeros en saltar a la cancha fueron los Cavaliers y los Knicks. Con un juego bastante parejo, finalmente fueron los de Cleveland que se quedaron con la victoria en casa y alcanzaron un global de 23-19 que los ubica quintos en la Conferencia Este. En tanto, los neoyorquinos quedaron con un 23-25 y siguen onceavos en la tabla.

Más tarde, en el Smoothie King Center, los Pelicans dieron un golpe ante los Pacers. Los de Nueva Orleans se quedaron con la victoria y llegaron a un récord de 18-28 con el que se posicionan onceavos en el oeste. Los de Indiana se complicaron y llegaron a un 17-31 con el que ocupan la plaza 13 del este.

En Oklahoma se vio otro partido muy disputado, con los Bulls venciendo a domicilio a los Thunder. Los Toros alcanzaron un registro de 29-17 y recuperaron el segundo puesto del este. Los locales siguen en mala forma y cayeron al último lugar del oeste con un 14-33.

El último de los duelos de la noche fue entre los Suns y los Jazz. El combinado de Phoenix logró quedarse con la victoria como local y dieron otro paso firme como punteros en el oeste con un global de 37-9. Por su parte, la franquicia de Utah mantuvo el cuarto lugar en la misma tabla con un 30-18.

Los resultados:

Chris Paul & Devin Booker combined for 60 points to extend the @Suns win streak to 7! #ValleyProud@CP3: 27 PTS | 9 REB | 14 AST@DevinBook: 33 PTS | 7 REB | 2 STL | 2 BLK pic.twitter.com/XlKE1JglcS

— NBA (@NBA) January 25, 2022