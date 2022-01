Cartelera NBA: Revisa la programación de los partidos para este martes 18 de enero

Este martes, el segundo día de la semana 13 en la temporada regular 2021-22 de la NBA, se prepara una programación con nuevos partidos que mantendrán la emoción. La competencia sigue al rojo con cada enfrentamiento y los duelos de día lunes dejaron interesantes resultados.

Durante la tarde los Cavaliers lograron hacerse fuertes como locales y vencieron a los Nets. El equipo de Cleveland abrochó su quinta victoria consecutiva y alcanzó un 27-18 que los ubica cuartos en la Conferencia Este. Por su parte, los de Brooklyn bajaron a la tercera posición de la tabla con este tropezón que los dejó con un 27-16.

En uno de los duelos más atractivos de la fecha los Grizzlies se impusieron a los Bulls. Los ‘Osos’ volvieron a la victoria luego de caer tras una larga racha y se mantienen terceros en la Conferencia Oeste con un global de 31-15. Para los Toros el escenario sigue siendo complejo y sumaron su cuarta derrota consecutiva. A pesar de esto, siguen primeros en el este con un 27-15.

Más tarde, en Atlanta, los Hawks se quedaron con el triunfo al enfrentar a los Bucks. Los Halcones alcanzaron un registro de 18-25, aunque se mantienen complicados en el puesto 12 del este. Los de Milwaukee tampoco están en el mejor momento y con un juego irregular son quintos en la tabla con un 27-19.

Los Heat vencieron como locales a los Raptors y alcanzaron un 28-16 que, aprovechando la caída de los Nets, los alzó al segundo puesto del este. Los canadienses, sufrieron esta derrota y de momento son novenos con un 21-20, quedando fuera de la clasificación.

Para cerrar la jornada, los Lakers volvieron a la victoria tras vencer a los Jazz. Los angelinos no ganaban hace tres fechas y anoche alcanzaron un registro de 22-22 que los mantiene peleando en el séptimo lugar del este. Por su parte, los de Utah aparecen cuartos en la tabla con un 29-15.

