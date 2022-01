NBA: Los Bucks vencieron cómodamente a los Warriors con un inspirado Giannis Antetokounmpo

La pasada jornada de jueves en la NBA ofreció un atractivo partido entre los Bucks y los Warriors, pero los de Milwaukee fueron notablemente superiores y se quedaron con el triunfo sin mucho sobresalto.

El calendario de la National Basketball Association está a la mitad de la temporada regular y las franquicias se han ido posicionando poco a poco. En la última fecha se enfrentaron el cuarto del este contra el segundo del oeste, un cruce prometedor.

Las expectativas y el entusiasmo por ver una verdadera guerra de básquetbol duraron a penas unos minutos al inicio del juego. La balanza se inclinó rápidamente para los locales y se dio una victoria cómoda que pudo haber sido una paliza mayor.

Giannis Antetokounmpo es clave en el combinado de Wisconsin y no decepcionó en un cruce importante. El griego fue determinante para que los defensores del título se quedaran con la victoria frente a uno de los candidatos para quedarse con el anillo.

Los ‘Ciervos’ marcaron rápidamente la diferencia y el ala-pivot de 27 años estaba imparable. En la primera mitad del juego, Giannis y Bobby Portis sumaron 40 puntos, más que el total conseguido por los de San Francisco hasta ese momento.

Ambos equipos estaban en distinto nivel y la diferencia quedó explícita al término de los dos primeros cuartos, ya que los dueños de casa se fueron al medio tiempo con 39 puntos de ventaja.

La escuadra del Estado de Oro se fue al descanso con la diferencia de puntos más grande en su historia. Para encontrar otro partido con esta estadística hay que remontarse a 1961, época en que el equipo se llamaba Philadelphia Warriors.

El ‘Dios Griego’ aportó 30 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en la victoria de los Bucks sobre los Warriors, demostrando por qué es uno de los grandes jugadores de la NBA.

Cada jugada y combinación en la primera mitad del partido fue letal y con el marcador en 77-83 a falta de dos cuartos hacía presagiar una victoria clara. Si no fuera por la rotación del equipo y el cambio de intensidad, el resultado hubiera sido más amplio y desastroso para la visita.

Fueron tres los jugadores de Milwaukee que alcanzaron doble dígito en las anotaciones: Grayson Allen (15), Bobby Portis (20) y Khris Middleton (23).

Para los guerreros también fueron cuatro en total los que alcanzaron sobre 10 puntos, pero con números más bajos. El mayor anotador de los forasteros fue Andrew Wiggins, con 16 unidades.

Respecto a Stephen Curry, aún sigue en un complicado momento, con poca precisión y molestias físicas que le impiden estar al 100%.

Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) went off for a 30 point triple-double..in under 30 mins played!

🏀 30 PTS | 12 REB | 11 AST pic.twitter.com/9vJ6oD97E8

— NBA (@NBA) January 14, 2022