Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este viernes 14 de enero

Comienza el fin de semana y la NBA no detiene el desarrollo de su temporada que para la noche de este viernes 14 de enero contempla una interesante programación con nuevos juegos. La competencia sigue cada vez más emocionante, tal como ocurrió con los resultados del día jueves.

El primer marcador resultó a favor de los Bucks que se impusieron como locales ante los Warriors. Giannis Antetokounmpo aportó con 30 puntos, 11 asistencias y 12 rebotes ganados para la victoria que los deja con un récord de 27-17 con el que se posicionan cuartos en la Conferencia Este.

Los del Estado de Oro volvieron a perder y a pesar de la derrota se mantienen segundos en la tabla del oeste, aunque con un 30-11 que los aleja de los líderes de la conferencia.

Los Grizzlies, el equipo de moda esta temporada, volvió a ganar y ya llevan 11 partidos invictos, con un global de 30-14 que los ubica terceros del oeste. El rival en esta ocasión fueron los Timberwolves, que sumaron una nueva derrota y llevan un registro de 20-22, siendo novenos en la tabla.

Más tarde, los Nets salieron a la cancha del Barclays Center pero pudieron asegurar la victoria en casa y sucumbieron ante los Thunder. De momento, los de Brooklyn llevan un 26-15 y bajaron al tercer puesto del este. Por su parte, los de Oklahoma siguen penúltimos en la tabla del oeste con un global de 14-27.

Ja & JJJ filled the stat sheet as the @memgrizz won their 11th straight game!@JaMorant: 16 PTS, 8 REB, 9 AST@jarenjacksonjr: 20 PTS, 5 REB, 5 BLK pic.twitter.com/d8jAOFwmJR

— NBA (@NBA) January 14, 2022