Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este jueves 13 de enero

La NBA sigue avanzando en el desarrollo de su temporada regular y para este jueves 13 de enero prepara una nueva programación con más juegos que mantendrán en alto la emoción. Tras una intensa noche de miércoles, hay varios resultados interesantes que ponen más intensa la competición.

El Madison Square Garden fue testigo de un sólido juego de los Knicks que les permitió quedarse con el triunfo ante los Mavericks. El dueño de casa emparejó su global a 21-21 y de momento son onceavos en el este. Los ‘Mavs’, en tanto, cayeron tras seis victorias consecutivas y son quintos de la Conferencia Oeste.

Más tarde, los Kings se hicieron fuertes de locales y se impusieron ante Los Lakers. El combinado de Sacramento tuvo un gran juego colectivo con el que sumó una victoria y escalaron a la doceava posición del oeste. Por su parte, los oro y púrpura bajaron al octavo lugar con un insuficiente 21-21.

LeBron James aportó con 34 puntos en 39 minutos pero no fue suficiente. Diferente fue el caso de Westbrook que no tuvo un buen desempeño y los fanáticos endurecen aún más las críticas. ‘Russ’ jugó 37 minutos y anotó 8 puntos.

El United Center fue el escenario del gran duelo de la noche entre el primer y el segundo lugar del este. Los Bulls recibieron a los Nets en un cruce comprometedor. La primera mitad tuvo bastante intensidad y cumplía con las expectativas, sin embargo los últimos dos cuartos los Toros bajaron el nivel.

Los de Brooklyn se fueron al descanso por un marcador de 60-62 a favor y la segunda mitad parecía aún mejor. Sin embargo, los de Chicago no mostraron un buen juego y el tercer cuarto solamente convirtieron 19 puntos contra los 39 de la visita. El último cuarto no cambió mucho y el equipo de Harden, Durant e Irving se quedó cómodamente con la victoria.

Joel Embiid has scored 30+ PTS in 8-straight games 🔥

Take a look back at some of his best plays from the historic streak! pic.twitter.com/r6lcmD2izS

— NBA (@NBA) January 13, 2022