Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este miércoles 12 de enero

Ya es mitad de semana y la NBA continúa con su programación habitual que para este miércoles ofrece nuevos juegos que mantendrán en alto la emoción. Además, los partidos de la jornada anterior nos dejaron interesantes resultados.

Para el segundo duelo de martes, los Raptors recibieron a los Suns, pero no pudieron conseguir la victoria en casa. Los canadienses descendieron un puesto al octavo lugar del este con un 20-18. Por su parte, los de Phoenix consiguieron un 31-9 que, más tarde, les bastaría para ser líderes exclusivos del oeste.

En Tennessee los Grizzlies recibieron a los Warriors y se hicieron respetar como locales. Los ‘Osos’ lograron su décimo triunfo consecutivo y se mantienen cuartos en el oeste con un 29-14. En tanto, los del Estado de Oro volvieron a tropezar, quedando con un global de 30-10 y bajando al segundo lugar de la tabla.

A la misma hora, el United Center albergaba el choque entre los Bulls contra los Pistons. Los de Chicago se quedaron cómodamente con la victoria y alcanzaron un registro de 27-11 con el que se mantienen firmes en el primer lugar del este. Para los de Detroit las cosas no mejoran y de momento se mantienen penúltimos en la tabla con un 9-31.

Ja puts the finishing touches on the @memgrizz 10TH WIN IN A ROW! 🔥 pic.twitter.com/JaK3WlNn47

— NBA (@NBA) January 12, 2022