Cartelera NBA: revisa la programación de los juegos para este martes 11 de enero

La NBA continúa con el desarrollo de su temporada regular y para este martes llega con una nueva programación de interesantes juegos que encenderán la jornada de martes.

Entre los primeros resultados de día lunes, los Bucks cayeron en su visita a Carolina del Norte. El combinado de Milwaukee volvió a caer con los Hornets y de momento se mantienen cuartos con un global de 26-17. Por su parte, los de Charlotte quedaron con un 22-19 en el octavo lugar.

Los Knicks saltaron al Madison Square Garden para recibir a los Spurs y se quedaron con la victoria. De esta manera, los dueños de casa alcanzaron un 20-21, aunque siguen en el puesto 11 de la Conferencia Este. La franquicia de San Antonio sumó una derrota y quedó con un global 12-25, bajando la onceava posición del oeste.

Uno de los partidos para cerrar la jornada fue el choque entre los Trail Blazers y los Nets. Los de Portland se quedaron con la victoria como locales y de momento son décimos en el oeste con un 16-24. En tanto, los de Brooklyn siguen en un momento irregular que por ahora los ubica como segundos del este con un 25-15.

30-ball from Barrett 🔥@RjBarrett6 drops 31 PTS to lead the @nyknicks to the huge home win! pic.twitter.com/qkgDGoIldA

— NBA (@NBA) January 11, 2022