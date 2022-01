Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este domingo 9 de enero

La temporada 2021-22 de la NBA sigue en desarrollo y para este domingo nos ofrece una nueva programación con juegos que animarán el término de semana. Los partidos de sábado dejaron interesantes resultados que mantiene en alto la emoción.

Abriendo la fecha, los Grizzlies se impusieron en calidad de visita ante los Clippers. Los ‘Osos’ sumaron su octava victoria consecutiva con la que llegan a un registro de 27-14, ubicados en el cuarto puesto de oeste. Por su oarte, los angelinos siguen complicados y se posicionan novenos con un global de 19-21.

Más tarde, en el Spectrum Center, donde los Hornets se hicieron fuertes en casa y vencieron a los Bucks. Los de Charlotte alcanzaron un 21-19 con el que se mantienen octavos en el este, mientras que los de Milwaukee quedaron con un 26-16 en el cuarto puesto.

En el TD Garden los Celtics se tomaron revancha contra los Knicks y ambos se han quedado con una victoria frente al otro en esta temporada. Los de Boston son décimos con un 19-21 y los neoyorquinos aparecen en puesto 11 con el mismo registro de 19-21.

Cerrando la jornada, los Suns cayeron como locales ante el siempre duro equipo de los Heat. A pesar de la derrota, los de Phoenix se mantienen en lo alto del oeste con un 30-9, mientras que los miamenses dan pelea en el ter lugar de la Conferencia Este con un 25-15.

Revisa los resultados del sábado:

A career-high 42 PTS on an efficient 18-of-22 shooting 🔥

Domantas Sabonis showed out in front of the home crowd to lift the @Pacers to the dub! pic.twitter.com/FwVmaphxTI

— NBA (@NBA) January 9, 2022