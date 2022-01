Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este sábado 8 de diciembre

La NBA no se detiene y ya prepara una nueva programación de juegos para este fin de semana, con atractivos duelos que mantendrán en alto la emoción de día sábado. Además, la jornada de viernes aportó con interesantes resultados a tener en cuenta.

En Brooklyn los locales cayeron ante los Bucks. Con esta derrota, los Nets llegaron a un registro de 24-13 y se mantiene segundos en la Conferencia Este. Por su parte, los defensores del título se hicieron fuertes como visitantes y alcanzaron un 26-15 que, de momento, los mantiene terceros.

El United Center fue testigo de otra victoria de los Bulls, esta vez frente a los Wizards. Los de Chicago sumaron su novena victoria consecutiva y siguen firmes en el primer puesto del este con un global de 26-10. Por su parte, los capitalinos se mantiene novenos con un 19-20.

A la medianoche Los Lakers saltaron a la cancha para recibir a los Hawks. Los angelinos pudieron abrochar su cuarto triunfo consecutivo y luchan en el sexto lugar de la Conferencia Oeste. En tanto, los ‘Halcones’ siguen en un complicado momento, con un récord de 17-21 con el que se ubican en el puesto 12 del este.

Revisa todos los resultados de anoche:

🔥 @FredVanVleet ERUPTED for 24 points in the 3rd quarter, including 17 straight points for the @Raptors as he logged his first career triple-double!

🏀 37 PTS

🏀 10 REB

🏀 10 AST pic.twitter.com/Ye7T554GRu

— NBA (@NBA) January 8, 2022