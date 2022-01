Macarena Cabrillana hizo un llamado por poco apoyo al tenis paralímpico: “Los chicos se aburren esperando una oportunidad o ayuda”

En el primer capitulo del 2022 en Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con Macarena Cabrillana, destacada tenista chilena paralímpica, quien afrontó un 2021 lleno de grandes desafíos como el Abierto de Australia y los Juegos Paralímpicos de Tokio.

La deportista recalcó el alza que ha tenido el tenis paralímpico a nivel mundial en el último tiempo. “Este deporte es muy competitivo. Cada vez es más difícil el tenis paralímpico. Subió mucho el nivel, por eso he decidido pasar más tiempo en Europa, tratar de competir lo que más pueda para no perder ese roce y poder ir mejorando”, señaló.

Por lo mismo, Macarena reconoció que falta mucho por mejorar en el plano local y expresó su preocupación por la falta de apoyo al tenis paralímpico chileno. “El deporte paralímpico ha mejorado muchísimo, pero lo que estamos viviendo en el tenis es que han disminuido mucho los jugadores, se han ido perdiendo con la pandemia y ha costado que lleguen chicos”, indicó.

“También se ha ido perdiendo el interés en el Comité Paralímpico que no ha apoyado tanto al tenis como a otros deportes. Los chicos se aburren esperando tantos años una oportunidad o un apoyo, y han decidido probar suerte en otras disciplinas. Eso me da mucha pena, tenemos potencial y no debemos perderlo”, advirtió la representante nacional.

Balance de un competitivo 2021

Tras hacer historia con su participación en el Abierto de Australia el año pasado, Macarena Cabrillana también representó a Chile en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Al respecto, comentó que la cita olímpica “fue una experiencia única, con muchos protocolos y cosas distintas. Se esperaba que fuera una fiesta llena de público, lamentablemente fue mermado por la pandemia, pero los japoneses lo sacaron muy bien adelante”.

“Realmente se sintió una energía positiva, me sentí cómoda. Me hubiese gustado hacer mucho más en los resultados. No tuve tanta fortuna en el sorteo. Me tocó contra la número uno de entrada, pero no me sorprende, son los partidos que tengo que jugar y me lo tomo con humildad”, agregó.

De cara a los próximos desafíos, Cabrillana se mostró ilusionada con lo que puede lograr en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. “Las expectativas son las más grandes, en casa creo que será distinto, tendré el apoyo de mi gente, ojalá poder conseguir una medalla y por qué no una de oro”, concluyó.