Macarena Cabrillana cayó ante la número uno del mundo en el tenis en silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos de Tokio

Durante la madrugada de este sábado en horario chileno, la tenista nacional del Team ParaChile Macarena Cabrillana cayó en debut en el tenis en silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

La chilena, quien es número 10 en el ranking de la ITF (Federación Internacional de Tenis), se midió en su estreno en la cita paraolímpica ante la neerlandesa Diede De Groot, número uno del mundo en la disciplina.

Cabrillana no pudo superar el juego de la deportista europea y terminó perdiendo el duelo en dos sets por parciales de 6-1 y 6-0.

Con este resultado, Macarena Cabrillana quedó eliminada del tenis en silla de ruedas de los Juegos de Tokio.

La tenista criolla tuvo un destacado primer semestre este durante este año, rendimiento por el cual alcanzó a instalarse en el top ten mundial femenino del tenis en silla de ruedas.

Gracias a que finalizó en el puesto 15° del ranking tras el cierre del proceso clasificatorio a Tokio 2020, Macarena Cabrillana inscribió su nombre en estos Juegos Paralímpicos, compitiendo por segunda vez en su carrera en este evento deportivo.

En 2019, la “Maca” consiguió medalla de plata luego de llegar a la final de los Juegos Parapanamericanos de Lima. En 2020, se consagró campeona fuera de Chile. En febrero, se quedó con el título del torneo ITF Futuro de Buenos Aires y en octubre ganó en individual y en dobles el certamen Riviera Open de Francia.

