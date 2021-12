Cartelera NBA: Revisa la programación de partidos para este viernes 31 de diciembre

La NBA no se detiene y este viernes, el último día del año, nos ofrece una nueva programación con interesantes partidos que encenderán la jornada final del 2021. Tras una serie de resultados de día jueves, la competencia continúa cada vez más emocionante.

En el juego inicial de ayer los Bucks vencieron a domicilio a los Magic. Los defensores del título se impusieron en su visita logrando un registro de 24-13 que los posiciona terceros en la Conferencia Este. Giannis Antetokounmpo aportó con 33 puntos para la victoria de su equipo. Por su parte, los de Orlando siguen penúltimos con un 7-29.

Uno de los resultados interesantes fue la caída de los Nets ante los 76ers. Los de Brooklyn pudieron quedarse con un solo cuarto, por lo que la diferencia obtenida por el rival fue determinante al final del partido. Con esta derrota como locales los neoyorquinos suman un 23-10 y siguen liderando el este.

En tanto, la escuadra de Filadelfia consiguió su tercera victoria consecutiva que le permitió alcanzar un global de 19-16 que los posiciona sextos en la tabla. Joel Embiid aportó con 34 puntos para lograr el marcador favorable.

Cerrando la jornada se vivió el duelo entre los Wizards y los Cavaliers. Los de Washington se hicieron respetar en casa y sumaron un triunfo a un récord de 18-17 que por ahora los ubica octavos en el este. Por su parte, la franquicia de Cleveland registra un 20-15 que los mantiene 1uintos.

Revisa los resultados de jueves:

Cabe mencionar que el duelo programado entre los Nuggets y los Warriors fue suspendido. Esto, debido a los de Denver no contaban con el mínimo de jugadores exigidos para presentarse a un juego.

💪 @JoelEmbiid went off for his third-straight 30+ point game for the @sixers! pic.twitter.com/o00IFzOScH

— NBA (@NBA) December 31, 2021