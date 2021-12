Cartelera NBA: Revisa la programación de los partidos para este martes 28 de diciembre

La NBA continúa cada vez con más emoción y en la última semana del año, para este martes, contempla una programación de nuevos partidos que encenderán la noche. Además, los resultados de día lunes dejaron marcadores que hacen más atractiva la competencia.

El State Farm Arena de Atlanta recibió a los Bulls, quienes se impusieron como visita ante los Hawks. Los toros suman una nueva victoria a su registro que, de momento, es un 21-10 que los mantiene segundos en la Conferencia Este. En tanto, los locales bajaron al puesto 12 con un 15-18.

Los Timberwolves lograron quedarse con una victoria ante los Celtics en un partido parejo. Los de Minnesota escalaron al octavo puesto con un 16-17. Por su parte, la franquicia de Boston aparece en el puesto nueve del este con un 16-18.

En Arizona, los Suns cayeron como locales ante los Grizzlies en un duelo peleado punto a punto y cedieron terreno en la lucha por el primer puesto de la Conferencia Oeste. Los dueños de casa siguen segundos pero con un 26-7, mientras que los osos aparecen como cuartos con un 21-14.

Cerrando la jornada, los Nets sumaron una nueva victoria en su visita a Los Ángeles. Los de Brooklyn siguen liderando la Conferencia Este con un 23-9, mientras que los Clippers cayeron por segunda vez consecutiva y son sextos del oeste con un 17-17.

What a night for this @chicagobulls trio!@DeMar_DeRozan: 35 points, 10 assists (14/20 FGM)@ZachLaVine: 30 points, 9 assists, 5 threes@NikolaVucevic: 24 points, 17 rebounds, 6 assists, 4 blocks, 4 threes pic.twitter.com/LeUiarQKXQ

