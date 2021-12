Cartelera NBA: Revisa la programación de los partidos para este lunes 27 de diciembre

Comienza una nueva semana, la NBA sigue con la competencia al rojo vivo y para este lunes nos ofrece una programación de nuevos partidos cada vez más decisivos. La jornada dominical dejó varios resultados interesantes que le dan emoción a la competencia.

Los primeros en ver acción fueron los Heat, que se quedaron con un triunfo como locales ante los Magic. Los miamenses lograron un récord de 21-13 que los mantiene peleando en el cuarto lugar de la Conferencia Este. En tanto, los de Orlando siguen penúltimos con un 7-27.

En Cleveland también hubo acción y los locales vencieron categóricamente a los Raptors. Los Cavaliers se impusieron por 45 puntos de diferencia y se mantienen en búsqueda de los primeros puestos con un 20-13 que los posiciona quintos. Por su parte, los canadienses siguen complicados con un 14-16 en el puesto 11.

Más tarde, el United Center fue testigo de otro triunfo de los Bulls, esta vez ante los Pacers. Los de Chicago siguen firmes como escolta en el este, con un récord de 20-10. Los visitantes siguen complicados con un bajo nivel de juego reflejado en su 14-20 que los tiene en el puesto 13.

Revisa todos los resultados de domingo:

🔔 36 PTS, 13 REB 🔔@JoelEmbiid drops his FIFTH 30+ PT game of the month to power the @sixers in their win! pic.twitter.com/KawrsJUp1m

— NBA (@NBA) December 27, 2021