Cartelera NBA: Revisa la programación de los duelos para este domingo 26 de diciembre

La NBA le pondrá fin a una nueva semana de competencia y para este domingo nos ofrece una programación de nuevos duelos atractivos. El desarrollo del Christmas Day dejó resultados interesantes y significativos para cada franquicia que dijo presente.

Uno de los cruces que se definió en un emocionante tramo final fue el de los Bucks contra los Celtics. Los defensores del título se quedaron con la victoria llegando a un 22-13 que los mantiene terceros en la Conferencia Este. El juego estuvo marcado por el regreso de Giannis Antetokounmpo, quien aportó con 36 puntos para la victoria.

En la vereda del frente, los de Boston siguen en un momento irregular y con esta derrota logran un registro de 16-17 que los posiciona novenos en la tabla este.

Los Suns recibieron a los Warriors en un partido clave para la Conferencia Oeste. Se midió el primero contra el segundo. La escuadra local cayó luego de cinco victorias consecutivas y quedaron con un 26-6 que los relegó a la segunda posición.

En tanto, los de San Francisco pudieron quedarse con una victoria fundamental en la lucha por el liderato. Con este resultado, los ‘Guerreros’ se encumbraron en lo más alto de la tabal con un 27-6.

Otro de los duelos atractivos de la noche fue el enfrentamiento entre Los Lakers y los Nets. Los angelinos cayeron como locales en el Crypto.com Arena y de momento se posicionan séptimos del oeste con un 16-18. En tanto, los de Brooklyn siguen firmes como punteros en el este con un 22-9.

LeBron James aportó con 39 puntos y, a pesar de no conseguir la victoria, pasó a la historia con un nuevo récord navideño. Se convirtió en el máximo anotador de los Días de Navidad, con 422 tantos, superando los 395 que tenía Kobe Bryant.

