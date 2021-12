NBA: Revisa los resultados de los duelos del jueves 23 de diciembre

La NBA vivió una nueva jornada llena de acción la noche del pasado jueves, dejando resultados interesantes y con partidos que marcan la historia. Por hoy, 24 de diciembre, la liga hará un alto y retomará mañana sábado 25 su especial ‘Día de Navidad’.

Unos de los primeros en saltar a la cancha fueron los 76ers que cayeron como locales ante los Hawks. Con un ajustado marcador, los de Atlanta sumaron una victoria con la que suman un 15-16 que los posiciona décimos. En tanto los locales se mantienen séptimos con un 16-16.

Los Knicks también registraron una derrota en casa al recibir a los Wizards. Los neoyorquinos siguen en un momento poco regular que los ubica doceavos con un 14-18. Por otra parte, los de Washington se mantuvieron firmes en sexta posición con un 17-15 que los deja en puestos de clasificación.

A la misma hora, los Heat se midieron ante los Pistons. Con una segunda victoria consecutiva, los miamenses llevan un global de 20-13 y aparecen cuartos en la Conferencia Este. En tanto, los de de Detroit siguen hundidos en la tabla con un 5-26.

Los actuales campeones también jugaron y ganaron. Los Bucks, sin Giannis Antetokounmpo por Covid-19, vencieron a los Mavericks a domicilio. Por ahora los de Milwaukee están terceros en el este con un 21-13 y los de Dallas luchan en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste con un 15-16.

Los máximos ganadores del oeste también vieron acción y cada uno venció a su rival. Los Suns contra los Thunder lograron un 26-5 y siguen punteros. Los Warriors, por su parte, le ganaron a los Grizzlies y pelean en el segundo puesto con un 26-6.

Para cerrar la jornada Los Lakers se enfrentaron a los Spurs. Uno de los duelos que podría haber sido diferente terminó con una nueva derrota para los angelinos que siguen sextos (16-17) con un juego poco convincente. Los oro y púrpura dijeron adiós al Staples Center con un triste resultado para hacer más nostálgica la noche angelina.

30-piece from @DevinBook ☀

The #1 in the West @Suns pick up their 5th-straight win behind Devin Booker's 30 PTS, 7 REB and 7 AST! pic.twitter.com/ZYSosGqzph

— NBA (@NBA) December 24, 2021