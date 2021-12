Cartelera NBA: Revisa la programación de duelos para este jueves 23 de diciembre

La NBA sigue el curso normal de su temporada 2021-22 y para este jueves llega con una nueva programación de duelos que encenderán la noche. Los juegos del miércoles dejaron algunos resultados que poco a poco van estableciendo las posiciones y evidenciando el nivel de cada equipo.

Uno de los primeros en saltar a la cancha fueron los Celtics que se impusieron como locales ante los Cavaliers. Con este resultado los de Boston escalaron un puesto para situarse octavos con un 16-16. El máximo anotador fue Jaylen Brown, quien aportó con 34 puntos para la victoria.

Por otra parte, los de Cleveland terminaron con su racha ganadora de seis partidos consecutivos y de momento llevan un registro de 19-13 que los ubica cuartos en la Conferencia Este.

Otro de los partidos que dejaron cambios en la tabla fue el de los Bucks contra los Rockets. Los actuales campeones volvieron a la victoria y subieron al tercer puesto del este con un 20-13. En tanto, la franquicia de Houston sigue en el fondo del oeste con un 10-22.

Revisa todos los resultados de miércoles:

Cabe mencionar que para la fecha se tenía contemplado el cruce entre los Bulls y los Raptors, sin embargo el compromiso fue suspendido y será reagendado.

😤 Jaylen Brown set the tone for the @celtics with 34 points in the win! pic.twitter.com/T08kNVSHYB

— NBA (@NBA) December 23, 2021