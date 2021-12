Cartelera NBA: Revisa la programación de los duelos para este lunes 20 de diciembre

Este lunes comienza la novena semana de la temporada regular en la NBA, con una programación que contempla algunos duelos interesantes. Tras los resultados del domingo, los equipos se presentan cada vez más ajustados para estar en puestos de clasificación.

Cabe mencionar que para la jornada se tenían agendados nueve juegos, sin embargo, tres de ellos fueros suspendidos por protocoles sanitarios.

Entre los primeros enfrentamientos de la noche, los Pistons se hicieron respetar como local y lograron una victoria sobre los Heat. Los de Detroit se reencontraron con la victoria luego de 14 derrotas consecutivas y suman un 5-24 que los posiciona últimos en la Conferencia Este.

Por su parte, los de Miami cayeron una posición hasta el quinto lugar de la misma tabla. De momento, los miamenses llevan un registro de 18-13.

Los Grizzlies tuvieron un tropiezo luego de caer ante los Trail Blazers y no conseguir su cuarta victoria consecutiva. La escuadra de Memphis se ubica cuarta en el oeste con un 19-12, mientras que los de Portland aparecen en el onceavo puesto con un 13-18.

El partido más atractivo de la noche lo protagonizaron los Bulls y Los Lakers. La franquicia de Chicago logró una importante victoria en el United Center con gran actuación de DeMar DeRozan que anotó 38 puntos. Cabe mencionar que los toros volvieron a la cancha luego de suspender dos partidos por contagios covid.

De momento, el equipo de la ‘Windy City’ se mantiene firme en la segunda posición del este con un global de 18-10. Por otra parte, los angelinos siguen demostrando poca regularidad en su juego y se ubican en el séptimo puesto del peste con un1 6-15 y un nivel que no convence a sus fanáticos.

Los duelos que fueron pospuestos fueron: 76ers vs Pelicans; Nets vs Nuggets y Hawks vs Cavaliers.

19 PTS in the 4th.

38 PTS for the game.@DeMar_DeRozan leads the charge in the @chicagobulls dub 🔥 pic.twitter.com/jfy6sATvZA

— NBA (@NBA) December 20, 2021