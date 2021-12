Cartelera NBA: Revisa los duelos agendados para este lunes 13 de diciembre

Arranca una nueva semana y la NBA comienza este lunes con una cartelera interesante de varios duelos que poco a poco establecen a los mejores equipo en puestos de avanzada. Tras una jornada dominical de seis partidos, los resultados son cada vez más determinantes.

Los primeros en saltar a la cancha fueron los Knicks y los Bucks. Los de Milwaukee lograron quedarse con la victoria como visitantes y se mantienen en el segundo puesto de la Conferencia Este con un registro de 18-10. En tanto, los neoyorquinos sumaron su tercera derrota consecutiva y se posicionan en el puesto 12 con un 12-15.

En el enfrentamiento del primer lugar, los Nets, contra los colistas, los Pistons, no hubo sorpresas en el favoritismo. Los de Brooklyn se quedaron con la victoria y siguen firmes como los líderes del este con un global de 19-8. La escuadra de Detroit permanece en la última posición con un mal récord de 4-22.

Kevin Durant fue el máximo anotador de la noche y tuvo una destacada actuación. El alero anotó 51 puntos, dio nueve asistencias y se quedó con seste rebotes en 41 minutos de juego.

Cerrando la jornada, Los Lakers se hicieron respetar como locales y se impusieron ante los Magic. Con esto, los angelinos suman una victoria para un registro de 15-13 que, de momento, los posiciona sextos en la Conferencia Oeste. El equipo de Orlando sumó su quinta derrota consecutiva y aparece penúltimo con un 5-23.

Revisa todos los resultados:

What a night for @KingJames in the @Lakers win.

✨ 30 points

✨ 11 boards

✨ 10 dimes

✨ 3 blocks pic.twitter.com/oxl4ZM46GH

— NBA (@NBA) December 13, 2021