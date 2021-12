NBA: La espectacular noche de Kevin Durant para romper un récord de temporada

La jornada dominical de la NBA tuvo seis partidos, donde el duelo entre los Nets y los Pistons destacó por la actuación individual de Kevin Durant, estableciendo un nuevo récord de esta temporada.

Los de Brooklyn llegaron hasta el Little Caesars Arena en Detroit para enfrentarse al peor equipo de la Conferencia Este. Los neoyorquinos se posicionan primeros en la tabla y parecía una buena oportunidad para ampliar su ventaja.

En el desarrollo del partido, los visitantes lograron sacar ventaja en el primer y último cuarto para quedarse con un marcador final de 104 – 116 a su favor.

El alero estadounidense de 33 años asomaba como el gran jugador para marcar diferencia, sobre todo si se consideraba una nueva baja de Kyrie Irving. Además, James ‘La Barba’ Harden tampoco estuvo presente, por lo que Durant tuvo que multiplicar sus esfuerzos.

‘KD’ marcó en todos los cuartos por sobre las 10 unidades, consiguiendo un total de 51 puntos. Con esto, estableció un nuevo récord en lo que va de esta temporada 2021-22.

El 7 de los de Brooklyn superó por un tanto a Stephen Curry, la estrella de los Golden State Warriors quien había establecido el registro más alto con 50 puntos.

El alero anotó 16 tiros de campo en 31 intentos, convirtió 5 triples en 10 intentos y también convirtió 14 de los 15 tiros libres que lanzó. Además, dio 9 asistencias, capturó 7 rebotes y protagonizó 2 tapones en 41 minutos de juego.

Con este registro, el oriundo de Washington D.C alcanzó el séptimo partido de su carrera anotando al menos 50 puntos. Tras finalizar el encuentro se refirió a su destacada actuación.

“Sabía que probablemente necesitaba aumentar un poco más mi anotación“, comenzó diciendo en referencia al liderazgo que se le atribuía.

“Estábamos perdiendo el balón más de lo habitual y yo tuve mucha culpa, así que finalmente me dediqué sólo a tirar“, agregó. Cabe mencionar que cometió cinco pérdidas.

🔥 @KDTrey5 ERUPTS for 51 points…his highest-scoring game with the @BrooklynNets!

Buckets on buckets. pic.twitter.com/PdYBjvEOUr

December 13, 2021