Cartelera NBA: Revisa los partidos de este domingo 12 de diciembre

La semana llegó a su fin y la NBA prepara una cartelera de nuevos partidos para mantener en alto esta jornada de domingo. Con el desarrollo de la temporada, el día sábado nos dejó siete resultados interesantes.

Uno de los juegos más atractivos de anoche, los Heat se impusieron como locales ante los Bulls. La escuadra de Miami consiguió su segunda victoria consecutiva y de momento se ubican en el cuarto lugar con un 16-11. En tanto, los toros llevan un registro de 17-10 y quedaron en el tercer puesto de la Conferencia Este.

A pesar de un gran partido de Zach Lavine, con 33 puntos, siendo el máximo anotador de la noche, dando 4 asistencias y ganando 7 rebotes, no fue suficiente para la franquicia de Chicago.

El duelo que cerraba el día entre los 76ers y los Warriors fue la sorpresa que resultó con consecuencias. La escuadra de Filadelfia se hizo respetar en casa y venció a uno de los mejores equipos. Ahora, los de San Francisco bajaron al segundo lugar del oeste con un global de 21-5.

Revisa todos los resultados de ayer:

Mitchell & Gobert power the @utahjazz to their 7th consecutive win! 🎷@spidadmitchell: 28 PTS@rudygobert27: 20 PTS (9-10 FGM), 11 REB pic.twitter.com/Q3MTpInD9J

— NBA (@NBA) December 12, 2021