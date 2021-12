Cartelera NBA: Revisa los partidos para este martes 7 de diciembre

La NBA no se detiene, los equipos siguen luchando a juego a juego para ir posicionándose en puestos de clasificación y para este martes la cartelera contempla partidos importantes para las pretensiones de cada uno.

Durante la jornada de lunes se disputaron 10 encuentros que dejaron algunos resultados interesantes que se reflejaron en las tablas. En un duelo igualado, al menos en la previa, los Grizzlies se impusieron como visitantes ante los Heat.

Los Bulls también saltaron a la cancha y lograron su cuarta victoria consecutiva tras vencer a los Nuggets. Los de Chicago se mantienen segundos en con un gran rendimiento de 17-8 que para muchos es sorpresivos.

En horario estelar, los Bucks recibieron a los Cavaliers y se hicieron fuertes en su casa para sumar una victoria más. Los defensores del título no comenzaron esta primera parte de la temporada de la mejor manera, pero poco a poco se han ido recuperando. De momento, los de Milwaukee se posicionan en el tercer lugar de la Conferencia Este con un global de 16-9.

Otro de los duelos atractivos fue el de los Suns ante los Spurs. Los de Phoenix lograron quedarse con el partido y cortar la racha del equipo de San Antonio. Cabe recordar que los texanos alcanzaron cuatro victorias consecutivas con las pudieron llegar a un registro 8-14.

Los Warrios, primeros en el lado oeste, se impusieron por 31 puntos de diferencia ante los Magic. Stephen Curry, que va encaminado al MVP, anotó 31 unidades, siendo fundamental en el juego.

Lonzo & LaVine power the @chicagobulls to 4 in a row!@ZachLaVine: 32 PTS, 8 AST@ZO2_: 20 PTS, 10 REB, 4 BLK pic.twitter.com/cGuZmK8Etq

— NBA (@NBA) December 7, 2021