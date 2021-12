El balance de Neven Ilic tras los Panamericanos Junior: “Chile descubrió 220 deportistas con los que se puede trabajar y apoyarlos”

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, conversó con ADN TOP KIA en Cali tras el cierre de los primeros Juegos Panamericanos Junior.

Como impulsor de la idea, el directivo chileno no ocultó su orgullo por el desarrollo del megaevento. “Estoy muy contento con los resultados de los juegos, con la opinion de los deportistas, que hayan podido clasificar a Santiago 2023 y que participaron en un gran megaevento representando a su país”, aseguró.

“El proyecto que planteamos fue cómo le damos vida a las nuevas generaciones, un motivo para que sigan trabajando. De 18 a 22 años es una etapa incierta, donde terminan por cansarse de la falta de apoyo y posiblidades de desarrollo. Esto tiene a ser una luz en ese camino, para que en el futuro de su vida aparezca como una buena alternativa y seguir una carrera de esplendor”, insistió Neven Ilic ante el desarrollo de los Juegos Panamericanos Junior.

Por lo mismo, confía en que esto siga creciendo a futuro. “Para los deportistas, se abrio una puerta y se prendio una luz que no existía que les va permitir seguir volando alto y que sigan en el deporte. Esto les permite sentirse parte de l desarollo deportivo de América”, planteó.

Lo que viene para Neven Ilic tras los Panamericanos Junior

Más allá de su cargo continental, obviamente tuvo palabras para el desempeño del Team Chile, que terminó octavo en el medallero de Cali.

“Lo vi my bien, Uno no deja de ser chileno aunque no deba exaltarlo mucho. Chile descubrió un grupo de 220 deportistas donde se puede trabajar y a partir del 1 de enero apoyarlos y darles mejores condiciones. Son el futuro del deporte“, sostuvo, además de hacer una autocrítica en cuanto a su rol como presidente del Comité Olímpico de Chile años atrás.

“Chile nunca fue capaz de alimentar las nuevas generaciones y me siento culpable de eso también. Porque no teníamos recursos o nos dedicamos a Juegos Sudamericanos, Panamericanos y Olimpicos. Eso es un error. El proyecto bien hecho se alimenta de los jóvenes para que ese circulo se mueva y ese circulo se mueve muy lento. No hay una generacion innata de recambio de los grandes deportistas que tenemos”, complementó.

Ahora, el siguiente gran desafío será los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, algo para lo cual el directivo nacional confía en los avances por parte de la organización. “Hasta la fecha lo que han hecho nos tiene muy conformes y satisfecho, sobre todo por la infraestructura deportiva. Es lo mas delicado, Puedes arreglar problemas hasta ultimo minuto , pero si tu estadio no está terminado no hay nada que hablar”, dijo.

“Los procesos de adjudicación y construcción de infraestructura ya se han iniciado, por lo que en la etapa que corresponde Chile está haciendo las cosas bien pero hay miles de detalles por que vamos a correr y sufrir hasta ultimo minuto porque la idiosincracia nuestra siempre hace que estemos corriendo“, sentenció.

Además, Neven Ilic aprovechó de descartar la opción de presidir ACNO, instancia que reúne a todos los comités olímpicos del mundo. “Estoy disponible porque me corresponde estar disponible como presidente de un órgano continental, pero hoy tengo un compromiso grande por Panam Sports. Si tengo que elegir, me quedo 100% con Panam Sports“, cerró.